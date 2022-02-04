عميد سرت ينتقد حكومة الوحدة الوطنية بعد غرق المدينة بمياه الأمطار

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قال عميد بلدية سرت مختار المعداني، إن حكومة الوحدة الوطنية لم تهتم مطلقا بمدينة سرت، حتى ما قبل الفيضان الذي اجتاح المدينة، خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة كثرة هطول الأمطار، والتي سجلت أكثر من 43 ملم.

وأشار عميد بلدية سرت، في تصريح اليوم، إلى أن مدينة سرت تعاني من مشكلات الصرف الصحي وغرق الشوارع، مضيفا أن المدينة بها أكثر من ثلاثة آلاف منزل مدمر نتيجة الحروب المتكررة على المدينة.

وتابع أن سرت بها مخيمات لعدد من العائلات المحتاجة، والتي ليس لديها سكن وحالتها الإنسانية صعبة جدا، موضحا أن صندوق إعمار سرت الذي أنشأته الحكومة لم يتواصل منه أحد مع المجلس البلدي سرت، بخصوص الوضع في المدينة، معتبرا أن هذه التصرفات من المسؤولين وكأنها تمثل إنزال للعقوبات على البلدية.

- بالصور: مياه الأمطار تغرق شوارع سرت

والخميس، أغرقت مياه الأمطار عددا كبيرا من شوارع مدينة سرت؛ حيث كان حي الجيزة العسكرية الأكثر تضررا.

وتسببت الأمطار في تعطل المصالح الحكومية والمدارس، إضافة إلى انقطاع الاتصالات عبر الهواتف الأرضية، وانفجار محول محطة كهرباء بأحد الأحياء.