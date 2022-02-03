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بالصور: مياه الأمطار تغرق شوارع سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 03 فبراير 2022, 11:27 صباحا
بالصور: مياه الأمطار تغرق شوارع سرت
مياه الأمطار تغرق شوارع سرت، 3 فبراير 2022، (بوابة الوسط)
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أغرقت مياه الأمطار عددًا كبيرًا من شوارع مدينة سرت؛ حيث كان حي الجيزة العسكرية الأكثر تضررًا.

وتسببت الأمطار في تعطل المصالح الحكومية والمدارس، بالإضافة إلى انقطاع الاتصالات عبر الهواتف الأرضية، وانفجار محول محطة كهرباء بأحد الأحياء.

من جهته، تابع عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني جهود فرق العمل بمكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي لشفط المياه المتراكمة في الشوارع الرئيسية والأحياء؛ حيث وعد بمنحهم مكافأة مالية تشجيعًا لجهودهم، وذلك من مخصصات الميزانية التي أحالتها الحكومة في وقت سابق إلى البلدية، للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة لصيانة الطرق وغيرها.

مياه الأمطار تتسبب في إغلاق سرت.
مياه الأمطار تتسبب في إغلاق سرت.
عميد المجلس البلدي سرت خلال متابعته أعمال نزح مياه الأمطار.
عميد المجلس البلدي سرت خلال متابعته أعمال نزح مياه الأمطار.
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