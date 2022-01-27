Atwasat

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 08:17 مساء
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
العدد 323 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 27 يناير 2022. (بوابة الوسط)
alwasat radio

في العدد «323» من جريدة «الوسط»، تتصدر تطورات المشهد السياسي الليبي الصفحة الأولى بموضوع عنوانه الأبرز «البرلمان يعزز سيناريو الحكومتين»، وذلك في ظل تفشي الفساد الحكومي وإعلان الطلاق بين مجلسي النواب والدولة.

«داعش» والمرتزقة واستغلال عدم توحيد الجيش
ونطالع في الصفحة الثالثة، تقريرا يرصد كيف استغل تنظيم «داعش» تعطل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، ليقوم بتحركات خاطفة وعمليات لعناصره في جنوب وغرب ليبيا من وقت لآخر، في وقت يستمر المرتزقة في إثارة القلاقل، التقرير جاء تحت عنوان «دواعش ومرتزقة يستغلون ثغرات عدم توحيد الجيش».

- للاطلاع على العدد 323 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

«التعليم» تحتفل باليوم العالمي رغم الأزمات
وفي الصفحة الرابعة نقرأ موضوعا يظهر مفارقة حيث تحتفل وزارة التربية والتعليم باليوم العالمي للتعليم رغم أزماتها، وجاء بعنوان «وسط أزمة الكتب المدرسية والجائحة.. التعليم تحتقل باليوم العالمي». كما نطالع في الصفحة نفسها موضوعا بعنوان «إيواء أبوسليم ينتظر المهاجرين من النساء والأطفال»، وذلك بعدما افتتح وزير الداخلية خالد مازن المركز رسميا.

الموجة الرابعة تضرب بقوة
وفي توصية جديدة لمواجهة فيروس كورونا، يقترح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض تقسيم البلاد إلى مناطق صحية لسهولة المجابهة، وذلك في تقرير موسع تصدر الصفحة الخامسة وجاء بعنوان «بعد انتشار أوميكرون.. الموجة الرابعة تضرب بقوة».

وساطة إسرائيلية في السودان
ومن الأحوال المحلية إلى الشأن العربي والدولي ونطالع تقريرا رئيسيا في الصفحة السابعة عن تطورات الوضع في السودان الشقيق، وجاء تحت عنوان «وساطة أم تأمين التطبيع.. علامة استفهام إسرائيلية في أزمة السودان». وذلك بعد أنباء عن زيارة وفد إسرائيلي إلى العاصمة الخرطوم.

- للاطلاع على العدد 323 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

صراع على منصب وزير النفط
وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة التاسعة تقريرا يرصد تطورات الصراع في قطاع النفط الليبي وجاء بعنوان «صراع على منصب وزير النفط.. والحكومة تلتزم الصمت».

الجبل الأخضر يفقد لونه
«بسبب التغير المناخي.. الأبيض يفقد الجبل الأخضر لونه».. هكذا جاء عنوان الموضوع الرئيسي للصفحة الثانية عشرة الخاصة بأخبار البلديات الليبية، والتي ضمت موضوعات متنوعة تخص بلديات عدة.

ترجمة هيرودوتس من اليونانية مباشرة
وفي صفحة الثقافة والفن نطالع حوارا مع الدكتور محمد الدويب أستاذ اللغات القديمة بقسم التاريخ والآثار بكلية الآداب بجامعة طرابلس، الذي أنجز ترجمة الكتب التسعة للمؤرخ اليوناني الأشهر هيرودوتس، للمرة الأولى من اليونانية إلى العربية مباشرة دون لغة وسيطة. أيضا تضم الصفحة أخبارا وموضوعات فنية منها تحليل نقدي لمحتوى فيلم أصحاب ولا أعز الذي أثار جدلا واسعا بعد عرضه على منصة «نتفليكس».

ودية الكويت ومصير كليمنتي
ومن الثقافة والفن إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة متابعة لاستعدادات المنتخب الوطني لمباراة الكويت الودية، وسط ترقب مصير المدير الفني الإسباني كليمنتي.

- للاطلاع على العدد 323 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!
بيدق وكومبارس!

بيدق وكومبارس!
تلك النظرة

تلك النظرة
تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»

تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم

جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم
الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك

الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك
«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015

«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»

منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)

التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة

«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
في لقاء مع القائم بالأعمال المصري.. وليامز تشدد على ضرورة رسم مسار واضح للانتخابات
في لقاء مع القائم بالأعمال المصري.. وليامز تشدد على ضرورة رسم ...
وزارة الداخلية تعلن مقتل 3 عناصر أمنية و4 آخرين من «داعش» في هجوم إرهابي بجبل عصيدة
وزارة الداخلية تعلن مقتل 3 عناصر أمنية و4 آخرين من «داعش» في هجوم...
مجلس الدولة يعلن التوصل إلى «تفاهمات مبدئية» مع لجنة خارطة الطريق
مجلس الدولة يعلن التوصل إلى «تفاهمات مبدئية» مع لجنة خارطة الطريق
المنقوش والمشري يبحثان ملفي الانتخابات وتكليف السفراء الليبيين
المنقوش والمشري يبحثان ملفي الانتخابات وتكليف السفراء الليبيين
استرداد أراضٍ صناعية استولى عليها مواطنون في صرمان
استرداد أراضٍ صناعية استولى عليها مواطنون في صرمان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
موسكو وواشنطن تعرقلان تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
موسكو وواشنطن تعرقلان تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم ......
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة...
مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل عصيدة
مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 ......
استرداد أراضٍ صناعية استولى عليها مواطنون في صرمان
استرداد أراضٍ صناعية استولى عليها مواطنون في صرمان...
المنقوش والمشري يبحثان ملفي الانتخابات وتكليف السفراء الليبيين
المنقوش والمشري يبحثان ملفي الانتخابات وتكليف السفراء ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط