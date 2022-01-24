اللافي في اجتماع مع المبعوث الإيطالي نيكولا أورلاندو: يجب إجراء الانتخابات خلال العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي صباح اليوم الاثنين، المبعوث الإيطالي نيكولا أورلاندو، وسفير روما لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو لبحث العلاقات الثنائية والوضع السياسي الليبي.

وشدد اللافي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام الجاري، وكذلك على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن أورلاندو أكد خلال اللقاء أن بلاده «تتطلع لما تفضي إليه تعديلات البرلمان على خارطة الطريق، التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات».

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وشدد على أن إيطاليا تتابع عن كثب مجريات الأحداث في ليبيا وتحرص على استقرارها بما يعود بالإيجاب على البلدين الصديقين، مع التأكيد على احترام السيادة الليبية، وفق البيان.

وأشار المسؤول الإيطالي إلى رغبة بلاده في العمل على مساعدة ليبيا في الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الدولة بانتخاب رئيس يجمع عليه الشعب الليبي، مشيدًا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاقه مشروع المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا.

وقال اللافي بدوره إن الشعب الليبي يسعى إلى «إجراء الانتخابات رغم تعثرها، ويتطلع لخارطة الطريق التي يعكف البرلمان للإعداد لها، التي يجب أن تكون مكتملة الأركان بتواريخ محددة تبدأ من العملية الانتخابية إلى استلام السلطة».

اللافي مع المبعوث الإيطالي نيكولا أورلاندو، وسفير روما لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو. (المجلس الرئاسي)

اللافي مع المبعوث الإيطالي نيكولا أورلاندو، وسفير روما لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو. (المجلس الرئاسي)