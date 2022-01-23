وصول أولى شحنات الكتب المدرسية إلى مخازن مراقبة التربية والتعليم في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصلت إلى المخازن التابعة لمراقبة التربية والتعليم في بلدية سرت، اليوم الأحد، أولى شحات الكتب المدرسية من المخازن الرئيسية التابعة لوزارة التربية والتعليم في العاصمة طرابلس.

وأكد مدير مكتب شؤون المخازن بمراقبة التربية والتعليم في سرت، حسن اعنيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مخازن المراقبة استقبلت، صباح اليوم، الشحنة الأولى من الكتب المدرسية الخاصة بمرحلة التعليم الثانوي.

ونوه اعنيد بأن بقية الشحنات من الكتب المدرسية الخاصة بكافة مراحل التعليم ستصل تباعًا في الفترة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن المراقبة شرعت فى تسليم الكتب المدرسية إلى مدارس «عقبة بن نافع، الاتحاد، الثورة العربية، خولة بنت الأزور».

وطالب مدير مكتب شؤون المخازن بمراقبة التربية والتعليم في سرت مديري المدارس المستهدفة بتوزيع الشحنة الأولى من الكتب المدرسية إلى مخازن المراقبة غدًا الإثنين، مصحوبة بإحصائية كاملة لعدد الطلاب وختم المدرسة الرسمي.

الشحنة الأولى من الكتب المدرسية التي وصلت مخازن مراقبة التربية والتعليم في سرت، الأحد 23 يناير 2022. (الإنترنت)

الشحنة الأولى من الكتب المدرسية التي وصلت مخازن مراقبة التربية والتعليم في سرت، الأحد 23 يناير 2022. (الإنترنت)

الشحنة الأولى من الكتب المدرسية التي وصلت مخازن مراقبة التربية والتعليم في سرت، الأحد 23 يناير 2022. (الإنترنت)