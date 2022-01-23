الدبيبة يحضر حفل تخريج الدفعة الأولى من «اللواء 111 مجحفل»

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطتية الموقتة وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، في حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي «اللواء 111 مجحفل» برئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق بمقرها في طرابلس.

وقال الدبيبة، في كلمة خلال الحفل، مخاطبًا الخريجين: «أنتم النواة الحقيقية لبسط الأمن وحماية بلدكم وحدود بلادكم. نحن وأنتم شعارنا دائمًا نعم للسلام.. لا للحروب» وأضاف: «نعم للبناء ونعم للاستقرار ونعم للدفاع عن مدنية دولتنا الغنية الفتية، ليبيا، وسلامة أمنها وحدودها، وهذا لن يكون إلا بسواعدكم وبجهودكم».

واستطرد رئيس الحكومة قائلًا: «بناء الأوطان لا يكون إلا ببناء جيش وطني ولاؤه لله أولاً ثم الوطن، لا انحياز فيه للفرد أو المدينة أو أي جهة كانت»، مردفًا: «هذا الجيش مؤسَّس على قواعد مهنية عالية، عسكرية سليمة، وليبتعد عن التجاذبات والانحيازات السياسية وغيرها».

حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي اللواء 111 مجحفل برئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 23 يناير 2022. (بث مباشر)

الدبيبة في حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي اللواء 111 مجحفل برئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 23 يناير 2022. (بث مباشر)

حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي اللواء 111 مجحفل برئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 23 يناير 2022. (بث مباشر)

الدبيبة في حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي اللواء 111 مجحفل برئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 23 يناير 2022. (بث مباشر)