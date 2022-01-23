وزير الاقتصاد يفتتح المعرض الأول للمعايرة القانونية بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، السبت، المعرض الأول للمعايرة القانونية بالمنطقة الغربية، تحت شعار «من أجل مستهلك واعي ومحمي من الغش التجاري»، والذي من المنتظر أن يكون سنويا.

وقال الوزير، إن المعرض الذي نظمته مراقبة الاقتصاد والتجارة ببلدية رقدالين، يستهدف تعزيز ثقافة حماية المستهلك لدى المواطن، وفق بيان للوزارة أمس.

وشدداعلى ضرورة تطوير مختبرات ومعامل المعايرة بالمراقبات وفق التطورات العالمية الحديثة ووضع برامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية واضطلاع مراقبات الاقتصاد والتجارة بدورها في مراقبة السوق المحلية ورصد الخدمات وجودة السلع بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي.

ودعا الحويج، بلدية رقدالين للمساهمة في إعداد الخارطة الاستثمارية بالوزارة واستغلال الموارد المتوفرة بالبلدية في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات الصناعة والزراعة، وتوظيف موقعها الجغرافي في تفعيل تجارة العبور، وإنشاء منطقة خاصة تسهم في تحقيق التنمية المكانية وخلق فرص توظيف كبيرة.

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وشهد المعرض مشاركة مختبرات المعايرة القانونية بمراقبات الاقتصاد والتجارة المنطقة الغربية، وحضور أعضاء مجلس النواب عن بلدية رقدالين، ووكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة وعميد بلدية رقدالين، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، ومراقب الاقتصاد والتجارة بالبلدية، وعدد من مسؤولي القطاعات ومشايخ وأعيان المنطقة..

فيما عقد الوزير اجتماعاً على هامش المعرض ضمّ مراقبي الاقتصاد والتجارة ببلديات المنطقة الغربية، لمتابعة سير العمل والاطلاع على المشاكل والصعوبات التي تواجههم في أداء عملهم، وسُبل تذليلها ومناقشة المقترحات الرامية لدعم المراقبات وتمكينها من تحسين مستوى الخدمات.

وزير الاقتصاد محمد الحويج يفتتح المعرض الأول للمعايرة القانونية بالمنطقة الغربية, 22 يناير 2022. (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد محمد الحويج يفتتح المعرض الأول للمعايرة القانونية بالمنطقة الغربية, 22 يناير 2022. (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد محمد الحويج يفتتح المعرض الأول للمعايرة القانونية بالمنطقة الغربية, 22 يناير 2022. (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد محمد الحويج يفتتح المعرض الأول للمعايرة القانونية بالمنطقة الغربية, 22 يناير 2022. (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد محمد الحويج يفتتح المعرض الأول للمعايرة القانونية بالمنطقة الغربية, 22 يناير 2022. (وزارة الاقتصاد)