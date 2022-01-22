تقرير: الطعام الفاسد يطارد بطون الليبيين

طرابلس - بوابة الوسط

لا يزال المواطن الليبي يتخوف من التعامل مع المشتريات الغذائية والأطعمة الجاهزة في ظل الكشف عن أطعمة فاسدة ومنتهية الصلاحية تباع في أكثر من منفذ في مختلف المدن، وذلك على الرغم من حملات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المتكررة على المحلات والمطاعم والمخابز.

وخلال الفترة الأخيرة، أظهرت صور نشرها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، من جولاته الرقابية في العاصمة طرابلس، مخالفات صحية خطيرة تمثل أنواعًا من الفساد الغذائي، والإهمال الذي قد يؤدي إلى تدمير صحة السكان، مع وجود أطعمة بعضها منتهي الصلاحية، والآخر غير صالح للاستخدام.

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وقال المركز إن مفتشيه في فرع طرابلس قاموا بجولة على عدة أماكن لتداول الغذاء والدواء للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات المطلوبة السبت الماضي؛ حيث ثبت أن النظافة العامة سيئة في «قصاب زقلام»، مع عرض اللحوم خارج المبردات في درجات حفظ غير مناسبة، والخلط بشكل غير صحي بين أصناف اللحوم، مع غياب برنامج مكافحة الآفات والأمن والسلامة.

حفظ اللحوم بأساليب غير مناسبة

أما في «قصاب المتوكل»، فقد ثبت عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم مطابقة المرافق للاشتراطات الصحية، وعدم حفظ اللحوم بشكل ملائم، وغياب النظافة.

وفي السياق، استعرض مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية د. محمد عمر حسن، ومعه مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية عبدلله محمد، مع مدير فرع البيضاء بالمركز عادل الشويرب ومدير فرع البطنان محمد بوفليقه آلية العمل الرقابي بالمنطقة الشرقية، وكذلك الخطط التي تم تنفيذها من قبل مديري الأفرع بناءً على الخارطة الموضوعة من إدارة مركز الرقابة.

وأكد مدير عام المركز دعمه التام لإنجاح العمل الرقابي وتوفيره الاحتياجات اللازمة بكافة فروع ومكاتب المركز بربوع البلاد خاصةً بالمنافذ وأماكن تصنيع وتداول السلع الغذائية والدوائية بما يضمن سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية والقياسية الليبية المعتمدة. اللقاء جرى في مقر المركز الرئيسي بطرابلس، حسب ما نشره المركز على صفحته بموقع الـ«فيسبوك».

لحوم غريبة المصدر

وفي السادس من يناير الجاري، أثار المركز استغراب المواطنين بعد نشره صورًا لأجزاء من حيوانات قال البعض إنه محرم استهلاكها (ذيل حمار) داخل أحد محال الجزارة في طرابلس، من دون أن يوضح المركز ماهية اللحوم غير المصرح باستهلاكها، التي جرى ضبطها.

مركز الرقابة قال إن مفتشيه في فرع طرابلس قاموا بحملة في سوق الحوت بشارع الرشيد، وثبت في «قصاب عبداللطيف» أن النظافة العامة سيئة جدًّا، مع عدم وجود شهادات صحية معتمدة، وكذللك وضع إضاءة حمراء داخل ثلاجة عرض اللحوم «وهذا مخالف وغش تجاري، فضلا عن تنظيف الأحشاء وفضلات اللحوم داخل المحل بما يخالف الاشتراطات الصحية».

غياب برامج مكافحة الآفات

أما في قصاب عبدالرزاق رقم 36 (سوق الحوت)، فقد ثبتت مخالفة النظافة، وعدم وجود برنامج لمكافحة الآفات. وفي قصاب عالم الشرائح رقم 15، لاحظ المفتشون غياب النظافة وفك اللحوم المجمدة ووضعها في درجات حفظ غير مطابقة، وتكديس الدواجن بكثرة في ثلاجة العرض ما يسرع من فسادها.

وفي القصاب رقم 24 بسوق الحوت، جرت ملاحظة وضع أحشاء بفضلاتها داخل المبرد وملامس للحوم، ووضع اللحوم المجمدة في درجات حفظ غير مطابقة للاشتراطات وهو الأمر المشابه في قصاب رقم 23 بسوق الحوت أيضًا.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، رفض شحنة موز طازج قادمة عبر ميناء طرابلس البحري.

المركز، أوضح في منشور عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن سبب الرفض هو وجود «إصابات ميكانيكية وفسيولوجية». وبلغت كمية الشحنة « 20 صندوقًا، وبلد منشأها كوستاريكا». وفي نوفمبر الماضي، رفض مركز الرقابة، الموافقة على دخول شحنة تقدر بنحو خمسة أطنان من الفلفل الأحمر قادمة من تونس عبر منفذ رأس اجدير البري غرب البلاد.

أدوية منتهية الصلاحية في سرت

وفي الشهر نفسه، ضبطت دورية لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بسرت، أدوية منتهية الصلاحية خلال جولة رقابية بمجمع عيادات سرت الطبي المركزي التابع لوزارة الصحة. الجولة انتهت إلى ضبط أدوية منتهية الصلاحية في المخازن، ولاحظت وجود معدات طبية بكميات كبيرة منتهية الصلاحية، مع عدم الاستفادة من إعادة تدويرها.

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أيضًا تم العثور على أدوية ومعدات طبية منتهية الصلاحية في قسم العمليات، كما تلاحظ أن النظافة سيئة في قسم العمليات، وكذلك في موقع تخزين الأدوية. مراقبون محليون يقولون أن الحل في وقف هذه المخالفات الصحية الجسيمة، لن يأتي إلا بتغليظ العقوبات المقررة على التجار والباعة المخالفين للاشتراطات الصحية، مع تشديد الرقابة على دخول أي مواد غذائية مستوردة غير مطابقة للمواصفات من خلال موانئ ومطارات ومنافذ الدولة الليبية.

لحوم فاسدة جرى ضبطها عن طريق مركز الرقابة على الأغذية. ( المركز)