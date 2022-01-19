صنع الله: رغم الصعوبات رفعنا إنتاج النفط 310% إلى 440 مليون برميل في 2021

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن الظروف التي مر بها قطاع النفط خلال العام 2021 لم تكن مثالية؛ جراء شح الميزانيات المخصصة للتطوير والإنتاج، إلا أن المؤسسة استطاعات تحقيق زيادة نسبتها 310% في إنتاج الخام مقارنة بالعام 2020؛ إذ بلغ الإنتاج 440 مليونًا ونحو11 ألف برميل مقابل 140 مليون برميل في الفترة نفسها؛ بسبب الإقفالات التي تعرضت لها حقول وموانئ النفط.

وأوضح صنع الله، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماعات السنوية للشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة، أن الصادرات النفطية خلال العام الماضي بلغت 402 مليون و969 ألفًا و372 برميلًا، بينها 342 مليونًا و675 ألفًا و508 براميل حصة المؤسسة.

في حين كانت حصة شركاء المؤسسة 60 مليونًا و273 ألفًا و870 برميلًا، أما الكمية المحولة إلى المصافي المحلية فقد بلغت 33 مليونًا و925 ألفًا و38 برميلًا، والكمية المحولة إلى محطتي كهرباء أوباري ومليتة 3 ملايين و994 ألفًا و38 برميلًا.

