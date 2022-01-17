السايح: إحالة 12 حالة تزوير في ملفات المرشحين إلى النائب العام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الإثنين، إحالة 12 حالة تزوير في ملفات المرشحين للانتخابات إلى النائب العام.

وأضاف، خلال جلسة مجلس النواب في طبرق: «نحتاج إلى مزيد الجهود والتشريعات الانتخابية حتى نحصل على عملية لا تشوبها عيوب» داعيا إلى «إعادة النظر في القوانين والتشريعات بإجراءات جديدة».

وقال: «سنراجع طلبات ترشح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا يحتاج فترة زمنية كبيرة، وإذا تحدثنا عن أي موعد جديد يجب فتح باب الترشح من جديد»، وأوضح «سنقوم بإعادة التدقيق في ملفات المرشحين من حيث الإجراءات وصحة المعلومات، ونحن بصدد مراجعة كل المستندات المقدمة ابتداءً من الشهادات العلمية وانتهاءً بقوائم التزكية».