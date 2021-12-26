اجتماع يبحث آليات تنفيذ مبادرة قروض الإسكان للشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 11:16 مساء
جانب من اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري (صفحة وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

ناقشت الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري، اليوم الأحد، مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن القروض السكنية للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع للجمعية برئاسة وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية، ووزير الشباب فتح الله الزني.

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وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الشباب على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش الآليات التنفيذية لمبادرة إسكان الشباب، التي وصلت إليها اللجنة المكلفة بإعدادها، والتأكيد على أهمية الشروع في تنفيذ المبادرة ووضع الضوابط لضمان وصولها لمستحقيها، و«لكونها تعد واحدة من أهم القضايا الضاغطة التي يعانيها الشباب».

وفي 15 نوفمبر، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تفعيل برنامج إقراض للشباب، قائلًا إنه «سيتم منح الشباب قروضًا لبناء سكن، بالإضافة إلى توزيع أراضٍ بالمجان عليهم».

وفي 12 أغسطس الماضي، أعلن الدبيبة، تخصيص مليار و700 مليون دينار قروضًا سكنية من خلال المصرف العقاري، مشددًا على ضرورة توفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة.

جانب من اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري (صفحة وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري (صفحة وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري (صفحة وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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