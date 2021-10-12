الدبيبة: إطلاق برنامج للإقراض «دون ربا» خلال أسبوعين

الدبيبة يتحدث خلال لقاء بمشايخ وأعيان وحكماء ليبيا بملتقى الوحدة الوطنية (منصة حكومتنا)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة ستبدأ العمل خلال الأسبوعيْن المقبلين ببرنامجيْن للإقراض دون ربا.

جاء ذلك، خلال لقاء الدبيبة بمشايخ وأعيان وحكماء ليبيا بملتقى الوحدة الوطنية الذي أُقيم أمس الإثنين في طرابلس، بحضور قبائل العواقير والفواخر والمغاربة من المنطقة الشرقية.

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وقال الدبيبة، إن الحكومة ستشكل لجنة للبدء في برنامج القروض عبر المصارف لكل الليبيين وليس فقط للشباب ودون ربا، بالإضافة إلى برنامج الإيجار التمويلي بضمان الحكومة.

الإيجار التمويلي

وبرنامج الإيجار التمويلي يتمثل في تقديم أفكار لمشروعات صغيرة ومتوسطة للجهات الحكومية المعنية، لدراسته والموافقة على تمويل تلك المشروعات لأصحابها.

وفي 12 أغسطس الماضي، أعلن الدبيبة، تخصيص مليار و700 مليون دينار قروضًا سكنية من خلال المصرف العقاري، مشددًا على ضرورة توفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة.

وانتهت الحكومة في 3 أكتوبر الجاري، عبر صندوق دعم الزواج، من صرف مليار دينار لدعم الزواج، استفاد منها، 25 ألف شاب و25 ألف شابة، بواقع بواقع 20 ألفًا لكل فرد.