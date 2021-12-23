بريطانيا: لن ندعم أي عمل يقوض العملية السياسية في ‎ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 09:52 مساء
السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هوريندال. (أرشيفية: المؤسسة الوطنية للنفط)

أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا أنها لن تدعم «أي عمل يقوض العملية السياسية في ليبيا»، مشددة على أن «الأولية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة»، وذلك بعد إرجاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة غدا الجمعة.

وقالت السفارة البريطانية عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء الخميس، «تشير المملكة المتحدة إلى بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الصادر في 22 ديسمبر والذي يوضح الخطوات التالية في العملية الانتخابية في ليبيا. الأولوية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة. لن ندعم أي عمل يقوض العملية السياسية في ‎ليبيا».

يأتي الموقف البريطاني، بعدما حثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، المؤسسات الليبية والجهات السياسية الفاعلة «على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف».

- وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى بقبول جميع الأطراف
- مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل

وشددت وليامز في بيان أصدرته عقب سلسلة لقاءات عقدتها مع مختلف الأطراف في ليبيا على أنه «لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي جرى إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشرة الماضية».

واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 يناير 2022 بعدما تعذر تنظيمها غدا الجمعة، داعية مجلس النواب إلى العمل على معالجة المعوقات والصعوبات التي تحول دون استكمال العملية الانتخابية.

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