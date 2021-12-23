اختتام مسابقة الإمام مالك الأولى للسنة النبوية في سرت

جانب من فعاليات الماسبقة. (لقطة من فيديو بثه مكتب الأوقاف في سرت)

اختُتمت مساء الخميس، بمسجد جبل عرفات في مدينة سرت مسابقة الإمام مالك للسنه النبوية التي نظمها وأشرف عليها مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع المجلس البلدي.

حضر حفل اختتام المسابقة عميد بلدية سرت مختار المعداني ومدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، الشيباني علي الشيباني وعدد من مسؤولي المكتب ومدير مكتب الإعلام ببلدية سرت ومدير مكتب صندوق الزكاة والطلاب المتسابقين وأولياء الأمور وعدد من المواطنين واللجنة المشرفة على المسابقة.

وشارك في المسابقة 91 طالبا تنافسوا في أربعة أقسام للسنة النبوية، وجرى تكريم الثلاثة الأوائل في كل قسم، من قِبل مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية المشرف ومنظم المسابقة، كما كرمت بلدية سرت الطلبة المتحصلين على الترتيب الثاني والخامس في مسابقة ليبيا المحلية الـ29 للقرآن الكريم والسنة النبوية، وطالبين آخرين شاركا في المسابقة.

والطلاب الفائزون في أقسام المسابقة الأربعة هم: أحمد ناصر اقرين، وناجي مسعود ناجي، والمنتصر محمود، وعبدالوكيل حسين ضو، وعماد ناصر اقرين، وعزالدين محمود البرق، والتائب عبدالسلام مفتاح، ومفتاح عبدالسلام مفتاح، وزيد علي زيد، وعاصم خالد مصطفى، وعبدالمهيمن سالم الساعدي، وعبدالسلام حسن.