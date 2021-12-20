اكتشاف مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 10:22 مساء
عملية المسح واستخراج جثث من مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة (جهاز المباحث الجنائية)

أعلن جهاز المباحث الجنائية، اليوم الإثنين، اكتشاف مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة، وذلك بعد ورود معلومات من مركز أمن غريان تفيد بالاشتباه بوجود مقبرة جماعية بالمنطقة.

وقال الجهاز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الفريق المتخصص في كشف المقابر الجماعية التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية قام بعملية مسح وتمشيط واسعة أسفرت عن اكتشاف مقبرتين في المنطقة الممتدة ما بين وادي مرسيط ووادي فروت.

جاءت العملية بالتعاون مع نيابة غريان ومديرة أمن مزدة ومركز القريات، وذلك بناء على معلومات من مركز أمن غريان الذي اشتبه بوجود مقبرة جماعية في تلك المنطقة.

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وفور انتهاء عملية الحفر والمسح جرى استخراج ستة جثث مجهولة الهوية، كانت خمسة منها في المقبرة الأولى وواحدة في المقبرة الثانية. ولازال العمل جاريًا من قبل الفريق من أجل استكمال مسح وتمشيط بقية المنطقة.

جثث متحللة جرى استخراجها من مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة (جهاز المباحث الجنائية)
عملية المسح واستخراج جثث من مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة (جهاز المباحث الجنائية)
عملية المسح واستخراج جثث من مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة (جهاز المباحث الجنائية)
عملية المسح واستخراج جثث من مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة (جهاز المباحث الجنائية)
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