«المستجدات الانتخابية» محور مشاورات المنقوش والجرندي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 11:12 مساء
من لقاء المنقوش والجرندي في إسطنبول، 17 ديسمبر 2021. (الخارجية التونسية)

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي، «مساندة تونس الدائمة ودعمها الثابت لكل ما يرتئيه الأشقاء الليبيون».

جاء ذلك خلال لقاء الجرندي مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش،  على هامش مشاركتهما في القمة التركية-الأفريقية بإسطنبول التركية، حيث بحثا «آخر المستجدات بشأن الاستحقاقات الانتخابية».

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وقال الجرندي إن «تونس تساند كل ما يرتئيه الأشقاء الليبيون وفقًا لأولوياتهم ومتطلبات المرحلة في كنف التوافق والحوار البناء بين جميع الفرقاء بما يكفل أمن ليبيا واستقرارها وبما ينعكس إيجابًا على المنطقة ككل ودول الجوار بصفة خاصة»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

وأشار البيان إلى تناول اللقاء «العلاقات الثنائية بين تونس وليبيا في ضوء نتائج الزيارات واجتماعات اللجان الثنائية القطاعية المشتركة»، حيث أكد الجرندي في هذا السياق أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.

بدورها، أطلعت المنقوش الوزير التونسي على آخر المستجدات بشأن الاستحقاقات الانتخابية، مبرزة «أهمية دعم الأشقاء والشركاء لليبيا حتى تتجاوز هذا الظرف الدقيق وتمضي قدمًا في مسارها السياسي».

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