تونس وتشاد تتطلعان إلى استقرار ليبيا لـ«إبعاد شبح الإرهاب عن الساحل»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 18 ديسمبر 2021, 10:48 مساء
وزيرا خارجية تونس وتشاد، 17 ديسمبر 2021. (الخارجية التونسية)

أعربت تونس وتشاد، اليوم السبت، عن رغبتهما في عودة الاستقرار إلى ليبيا «حتى تتجنب المنطقة خطر الإرهاب».

جاء ذلك خلال محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع نظيره وزير الخارجية التشادي، محمد زين شريف، على هامش مشاركتهما في القمة التركية-الأفريقية بإسطنبول التركية.

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وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إن الوزيرين عبرا عن تطلعهما إلى «استعادة ليبيا عافيتها في كنف التوافق بما يحفظ أمنها ويجنب المنطقة مزيد الأزمات، ويبعد عنها خطر الإرهاب الذي استوطن منطقة الساحل والصحراء، الأمر الذي بات يهدد استقرار الفضاء المتوسطي والأفريقي جنوب الصحراء».

وفي وقت سابق، أكد الجرندي لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أن «الظرف الراهن يستدعي من الجميع مساعدة الأشقاء الليبيين على المضي قدمًا في مسار التسوية السياسية والتوصل إلى توافقات سريعة حول الاستحقاقات المقبلة».

وتستضيف إسطنبول القمة الثالثة للشراكة التركية-الأفريقية في الفترة من 16 إلى 18 من ديسمبر.

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