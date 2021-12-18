الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية

نشرة الصيد البحري المتوقعة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2021)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى طبرق تصل سرعتها إلى 30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 4 أمتار غدًا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

* الرؤية جيدة إلى متوسطة.

* البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربًا هذه الليلة ويوم الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

* السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

* رياح شمالية غربية الى بحرية سرعتها بين 10 و25 عقدة وتصل إلى 30 عقدة صباح الغد على ساحل سرت.

* ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و4 أمتار.

* درجة حرارة سطح البحر بين 16 و20 مترًا.

الساحل من الخليج إلى طبرق

* البحر قليل الاضطراب الى مضطرب.

* الرؤية متوسطة وتكون ضعيفة أثناء سقوط المطر.

* السماء مغيمة مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على طول الساحل تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع نزول حبات من البرد الليلة وصباح غد.

* رياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و25 عقدة.

* ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.50 متر.

* درجة حرارة سطح البحر 15 و19 درجة مئوية.