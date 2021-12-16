نائب مدير مركز المناهج التعليمية: غياب الكتاب المدرسي «كارثة» لم تحدث من قبل

طلاب داخل فصل دراسي بإحدى مدارس بني وليد، (أرشيفية: الإنترنت)

قال نائب مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في وزارة التربية والتعليم محمود الوندي، إن غياب الكتاب المدرسي «كارثة» لم تحدث من قبل، موضحًا أنها المرة الأولى التي ينطلق فيها العام الدراسي من دون الكتب.

وأضاف أنه لم يتم التعاقد على طباعة الكتب المدرسية، رغم أن الحكومة وفرت المبالغ اللازمة لذلك، وهي في حسابات وزارة التعليم منذ يونيو الماضي، ورئيس الحكومة أعطى الإذن بالتعاقد، حسب تصريح إلى إذاعة مصراتة.

وأشار إلى أن وزير التعليم موسى المقريف شكَّل لجنة لطباعة الكتب منذ أبريل الماضي، وإلى الآن لم تنفذ مهامها، معقبًا: «نستغرب سكوته» على الأمر.

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كما لفت إلى أن النائب العام المستشار الصديق الصور بدأ التحقيق في الموضوع، وخلال يومين سيكون هناك حل للقضية، كما جرد مركز المناهج التعليمية من كل صلاحياته، ونقلت إلى الوزارة.

وأكد أنه في حال طباعة الكتب المدرسية خارج البلاد، ستحتاج على الأقل إلى شهر للانتهاء منها، وإلى الآن لم يتم التعاقد على شيء.