«بلومبرغ»: الحكومة الليبية تلجأ إلى القضاء الأميركي لمعرفة مصير 100 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 12:54 صباحا
محكمة مانهاتن الفيدرالية، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إن الحكومة الليبية لجأت إلى القضاء الأميركي لمعرفة مصير 100 مليار دولار «أخفاها» العقيد معمر القذافي وعائلته وشركاؤه.

وأوضحت الوكالة أن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، ذكر في طلب استدعاء بمحكمة مانهاتن الفيدرالية الأمريكية أمس الخميس، أن الأموال حولت من خلال ستة مصارف أميركية كبرى هي: «أوف أمريكا كورب» و«يو بي إس غروب إيه جي» و«إتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي»، و«كريدي سويس غروب إيه جي»، و«بنك نيويورك ميلون غورب»، و«دوتش بنك إي جي»، و«جيه بي مورغان تشيس وشركاؤه»، «سيتي غروب».

وأضاف المكتب إن «عشرات المليارات من الدولارات على الأقل من الأصول المملوكة للشعب لا تزال مفقودة إلى الآن»، مشددا على أن «هذا الجهد قد يصبح أكبر استرداد دولي للأصول في التاريخ».

وتأسس مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة في العام 2017، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستعادة الأصول المسروقة من الدولة الليبية.

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