تعليق العمل بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 06:12 مساء
موظفون بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد. (الإنترنت)

أكد مدير المكتب الإعلامي بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد، في حديث إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إقفال المكتب وتعليق العمل به حتى إشعار بسبب الاعتداءات التي تحدث لموظفي المكتب.

وأوضح المصدر أن موظفي مكتب صندوق الزكاة ببني وليد تعرضوا، ظهر اليوم، للتعدي والتهجم والتهديد بالقتل من أحد المواطنين والأشخاص الذين يريدون أخذ الزكاة بالقوة حسب قولهم «غصبًا عنكم».

وأشار المصدر إلى أن مبنى مكتب صندوق الزكاة في بني وليد تعرض في السابق للسطو والسرقة والتخريب، مطالبًا المجلس البلدي بني وليد والجهات الرسمية في المدينة بضرورة حماية المكتب وموظفيه.

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