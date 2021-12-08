«الإدارة الانتخابية أجدابيا»: 178 مرشحا للاستحقاق النيابي حتى الثلاثاء

مواطن يتسلم بطاقته الانتخابية من أحد مراكز الاقتراع (أرشيفية: المفوضية العليا للانتخابات)

أعلن مكتب الإدارة الانتخابية أجدابيا في بيان صدر، الأربعاء، وصول عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة حتى أمس الثلاثاء إلى 225 مرشحًا، منهم 178 تنافس عام و47 تنافس خاص (نساء).

توزع المرشحون بواقع 166 في الدائرة الفرعية أجدابيا بواقع 133 تنافس عام (جال) و33 خاص (نساء)، إضافة إلى 23 مرشحًا في الدائرة الفرعية البريقة بواقع 20 مرشحًا عام (رجال) و3 خاص (نساء).

وتقدم 13 مرشحًا بأوراقهم إلى الدائرة الفرعية أوجلة منهم 9 عام (رجال) و4 خاص (نساء)، علاوة على 25 مرشحًا بالدائرة الفرعية جالو وأجخرة بواقع 18 عام (رجال) و7 خاص (نساء).

- «المفوضية»: عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب يصل إلى 4 آلاف و326 مرشحا

وأشار البيان إلى أن هذه الإحصائية تشمل أربعة مرشحين من النازحين، ولا تشمل أعداد المرشحين بمكتب الإدارة الانتخابية الكفرة.

وأُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بعد فتحه في الثامن من نوفمبر الماضي. وحتى الأحد الماضي، وصل إجمالي عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية إلى 4 آلاف و326 مرشحًا من الرجال والسيدات، بحسب ما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.