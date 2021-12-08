إصابة رجل إطفاء خلال محاولة إخماد حريق فندق «ريكسوس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 09:22 صباحا
رئيس فرع هيئة السلامة بالمنطقة الغربية، العقيد ثاير الشهاوي، يتفقد رجل الإطفاء المصاب، 7 ديسمبر 2021. (هيئة السلامة الوطنية)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس في وقت متأخر الثلاثاء، إصابة أحد رجال الإطفاء خلال محاولات السيطرة على حريق فندق «ريكسوس» الواقع بمنطقة باب بن غشير بالعاصمة طرابلس.

ونشب حريق كبير في فندق «ريكسوس» عصر أمس الثلاثاء، وأظهرت صور ومقاطع فيديو سحب دخان كثيف تغطي محيط المنطقة.

- فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق بفندق ريكسوس في طرابلس

ووفق بيان صادر عن هيئة السلامة الوطنية طرابلس، فقد نُقل رجل الإطفاء المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث زاره رئيس فرع الهيئة بالمنطقة الغربية، العقيد ثاير الشهاوي، للاطمئنان على صحته.

ولم تعلن الهيئة إلى الآن أسباب اندلاع الحريق لكنها قالت إنه بات «تحت السيطرة» وشارفت فرق الإطفاء على إخماده.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نتائج مباريات الثلاثاء في الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
المدرب أربيش خارج حسابات «السويحلي»
رياضة محلية
افتتاح أول طريق بري بين السعودية وسلطنة عمان عبر «الربع الخالي»
اقتصاد
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 0 خليج سرت» في الدوري الليبي
رياضة محلية
فاوتشي: «أوميكرون» أقل شدة من «دلتا» والمؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ
دولى
عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)
رياضة محلية
منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا
دولى
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: الليبيون يخشون من تمزق البلاد مرة أخرى بسبب الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: القضاء في قلب «عاصفة» الطعون
ليبيا
النيجر: شروط إجراء الانتخابات في ليبيا لم تتحقق بعد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة فرنسية تقتسم كنزا مع مكتشفه