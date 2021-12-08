إصابة رجل إطفاء خلال محاولة إخماد حريق فندق «ريكسوس»

رئيس فرع هيئة السلامة بالمنطقة الغربية، العقيد ثاير الشهاوي، يتفقد رجل الإطفاء المصاب، 7 ديسمبر 2021. (هيئة السلامة الوطنية)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس في وقت متأخر الثلاثاء، إصابة أحد رجال الإطفاء خلال محاولات السيطرة على حريق فندق «ريكسوس» الواقع بمنطقة باب بن غشير بالعاصمة طرابلس.

ونشب حريق كبير في فندق «ريكسوس» عصر أمس الثلاثاء، وأظهرت صور ومقاطع فيديو سحب دخان كثيف تغطي محيط المنطقة.

- فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق بفندق ريكسوس في طرابلس

ووفق بيان صادر عن هيئة السلامة الوطنية طرابلس، فقد نُقل رجل الإطفاء المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث زاره رئيس فرع الهيئة بالمنطقة الغربية، العقيد ثاير الشهاوي، للاطمئنان على صحته.

ولم تعلن الهيئة إلى الآن أسباب اندلاع الحريق لكنها قالت إنه بات «تحت السيطرة» وشارفت فرق الإطفاء على إخماده.