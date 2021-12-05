مجلس الوزراء يتسلم مقترحا لزيادة مرتبات العاملين بقطاع الصحة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح، إن مجلس الوزراء استلم مقترحًا من وزارة الصحة بشأن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع، منوهًا بأن المقترح سيُعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وفق ما أكده لمنصة «حكومتنا» اليوم الأحد.

وعقد أبوجناح، اليوم اجتماعًا موسعًا مع وزير الصحة علي الزناتي، ووكيل الوزارة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس لجنة التطعيمات، ورئيس اتحاد المصحات الخاصة، وذلك لبحث ملف جائحة كورونا والمتحور «أوميكرون».

وخلال الاجتماع وعد أبوجناح بتسوية المرتبات ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وبحث إمكانية رفع مرتبات العاملين بقطاع الصحة «وفق تصورات قابلة للتطبيق بشكل مهني»، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة بالمؤسسات الصحية في كافة أنحاء البلاد.

- أبوجناح يعد بتسوية المرتبات ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات للعناصر الطبية

وخُصِّص الاجتماع لمناقشة الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة لمجابهة فيروس «كورونا» في ظل ظهور متحور جديد للجائحة، والنظر في جاهزية مراكز العزل وحالة الاستعداد لأي طارئ في الوضع الوبائي.

وأكد أبوجناح خلال الاجتماع، ضرورة توحيد الجهود لتقديم خدمات صحية أساسية، ووضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إمداد مراكز العزل بالتجهيزات اللازمة والمستعجلة.