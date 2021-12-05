الاسترليني يواصل الانخفاض واستقرار الدولار واليورو في السوق الرسمية

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

واصل الجنيه الاسترليني تراجعه أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، في مطلع تعاملات الأسبوع.

وتراجع متوسط سعر الجنيه الاسترليني قرشين ليسجل 6.08 دينار، مقابل 6.10 دينار الخميس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

فيما استقر سعر اليورو عند 5.20 دينار، والدولار عند 4.59 دينار، والليرة التركية عند 0.34 دينار، واليوان الصيني عند 0.72 د‫ينار.

أما العملات العربية، فارتفع سعر الدينار التونسي هامشيًّا، ليسجل 1.59 دينار، مقابل 1.58 دينار الخميس، واستقر الدرهم الإماراتي والريال السعودي، عند 1.25 دينار، و1.22 دينار على التوالي.