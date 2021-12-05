ضبط مركبة على متنها كوابل نحاس كهربائية قرب صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 01:11 مساء
المضبوطات, (مصلحة الجمارك)

أعلنت مصلحة الجمارك ضبط تاجر بحوزته كمية من الكوابل الكهربائية من مادة النحاس في مركبة قرب صبراتة أول من أمس الجمعة.

وقالت المصلحة، في بيان اليوم، إن معلومات وردت لقسم مكافحة التهريب والمخدرات صبراتة، مفادها أن هناك شخصًا ليبي الجنسية يقود شاحنة نوع «أفيكو» قادمة من مدينة العجيلات، يتاجر في الكوابل الكهربائية من مادة النحاس.

وبحسب البيان، كلف رئيس القسم، أعضاء التحري للتمركز في الطريق الرابط بين مدينتي صبراتة والعجيلات، ومع قدوم المركبة المذكورة وتطابق مواصفاتها مع المعلومات الواردة للقسم، استوقفتها قوات الأمن، وعند تفتيشها ضبط فيها كمية من الكوابل النحاسية بداخل الصندوق الخاص، مخبأة تحت أكياس من القمامة.

وأكدت المصلحة حجز السيارة وسائقها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإحالته إلى النيابة المختصة.

المضبوطات, (مصلحة الجمارك)
المتهم, (مصلحة الجمارك)
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