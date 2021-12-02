في العدد 315: القضاء بطل المعركة.. وليبيا تستعد لمنع انتشار «أوميكرون»

غلاف العدد «315» من جريدة «الوسط».

صدر اليوم الخميس، العدد «315» من جريدة «الوسط»، وفي الصفحة الأولى قصة رئيسية ترصد وتحلل تطورات المشهد الساسي في ليبيا قبيل إعلان القوائم النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة المقرَّر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، القصة جاءت بعنوان «القضاء في قلب عاصفة الطعون» كما تتساءل: «هل تحسم المحاكم الليبية المعترك الانتخابي أم تزيده إرباكًا»؟

واحتوت الصفحة الثالثة على موضوعين أولهما؛ جاء بعنوان «تهديدات أمنية تحيط بالانتخابات.. وتمسك أممي أميركي بإتمامها»، أما الثاني فعنوانه «تسليم سلس للسلطة.. أو نزاع قد يعيد الحرب الأهلية».

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وتصدَّر الصفحة الرابعة تقريرٌ يرصد آخر محاولات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نحو التحول الرقمي وجاء بعنوان «رغم التحديات الوجودية.. منظومة مشاريع لخدمة الحكومة الإلكترونية».

«أوميكرون» الرهيب

وتحت عنوان رئيسي «ليبيا تستعد لمنع انتشار أوميكرون الرهيب»، تصدَّر الصفحة الخامسة تقريرٌ يرصد آخر تطورات الحالة الوبائية في ليبيا، بعد رصد ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا في بلدان عدة.

وعند الدخول إلى صفحتي الشؤون العربية والدولية، نطالع في الصفحة السادسة موضوعات عدة على رأسها موضوع بعنوان «أوميكرون يعيد العالم خلف الكمامة». فيما يتصدر الصفحة السابعة موضوعٌ يرصد الأزمة السياسية في تونس مع اقتراب ذكرى ثورة الياسمين، وجاء بعنوان «التونسيون يترقبون إطلاق الرصاصة الأخيرة على البرلمان».

نار الأسعار في ليبيا وأميركا

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تقريرًا محليًا بعنوان «أسعار الأغذية في ليبيا ترتفع إلى أعلى مستوى في 2021». وهو يعتمد على استطلاع أجرته مبادرة «ريتش».

ومن أسعار السلع في ليبيا إلى الولايات المتحدة الأميركية، ونطالع في الصفحة التاسعة تقريرًا بعنوان «التضخم الأميركي يصل إلى مستويات خطرة».

وبعد أن نطالع عديد المقالات في صفحتي الرأي، نقرأ في الصفحة الثانية عشرة موضوعات ثقافية متنوعة، يتصدرها تغطية صحفية بعنوان «الثقافة الدستورية في محاضرة بالمركز الليبي للمحفوظات».

ومن الثقافة إلى الفن، حيث نطالع تصريحات النجم المصري كريم عبدالعزيز منتشيًا بتكريمه في مهرجان القاهرة الدولي السينمائي. تصريحات عبدالعزيز تصدّرت الصفحة الثالثة عشر بعنوان «لم أندم على أي عمل في حياتي».

هدنة كليمنتي وأزمة الأهلي طرابلس

وإلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة تقريرًا موسعًا عنوانه «هدنة موقتة لكليمنتي مع فرسان المتوسط».

- للاطلاع على العدد 315 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

أما الصفحة الخامسة عشرة فيتصدرها موضوعٌ يرصد آخر تداعيات أزمة الأهلي طرابلس الذي أعلن تعليق مشاركته في بطولة الدوري الممتاز، وقد لجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وجاء بعنوان «الأهلي طرابلس يصعد أزمة الورفلي ويعصف بالديربي أمام الاتحاد».