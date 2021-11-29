المفوضية تعلن آخر إحصاءات توزيع بطاقات الناخب

رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح خلال حوار مع برنامج «للقصة بقية». (الإنترنت)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، أن أعداد البطاقات الانتخابية التي جرى تسليمها للمواطنين حتى يوم أمس الأحد بلغت مليونين و321 ألفًا و757 بطاقة.

وأشارت المفوضية، في بيان، إلى أن إجمالي عدد الناخبين الذكور الذين تسلموا بطاقاتهم بلغوا مليونًا و356 ألفًا و578 مواطنًا، فيما بلغ إجمالي عدد الإناث 956 ألفًا و179 مواطنة.

اقرأ أيضا: السايح: المفوضية أمام خيارين إما الالتزام بموعد الانتخابات المعلن أو طلب التمديد

وفي الثامن من نوفمبر الجاري بدأ توزيع البطاقات الانتخابية على المواطنين، فيما ييغلق باب تسلُّم بطاقة الناخب بعد غدٍ الأربعاء.