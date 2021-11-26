دخول ثلاث حالات إصابة بكورونا لمركز عزل سرت

عناصر طبية في مركز عزل سرت, (الإنترنت)

أكد مدير مركز العزل سرت، عبدالله الأحول، دخول ثلاث حالات جديدة، مصابة بفيروس كورونا، إلى المركز.

وقال الأحول في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عدد الحالات المرضية الموجودة بالمركز حاليا، يصل إلى سبع حالات، أغلبها على الأكسجين، ويتابعها الطاقم الطبي بالمركز.

وأوضح أن كل العناصر الطبية والطبية المساعدة وكافة العاملين، متواجدون حسب الجدول المعد لهم بالخصوص، مشيرا إلى أن منظومة الأكسجين تعمل بشكل جيد، كما تصل شحنات الأكسجين يوميا من مدينة مصراتة، بشكل منتظم.

وأهاب إدارة مركز العزل سرت المواطنين، بضرورة أخذ جرعات التطعيم وبشكل عاجل.