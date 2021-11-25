في العدد 314: مفاجأة كوبيش.. ودعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 11:00 مساء
العدد 314 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 25 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

صدر اليوم الخميس العدد 314 من جريدة الوسط، التي تستهل به عامها السابع، وفي الصفحة الأولى من العدد قصة رئيسية بعنوان «رحيل كوبيش و«غربال» المفوضية يفتحان باب «الرئاسة» أمام «كل الاحتمالات». وذلك بعد استبعاد 25 مرشحًا أبرزهم سيف الإسلام القذافي ونوري أبوسهمين، حسب آخر بيان رسمي أصدرته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

دعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة
ويتصدر الصفحة الثالثة تقرير مجمع، يرصد تطورات المشهد السياسي الليبي، وجاء بعنوان «رغم المفاجآت.. دعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة».

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ونطالع في الصفحتين الرابعة والخامسة تغطية موسعة للانتخابات الرئاسية وبعض وعود وأمنيات عدد من المرشحين، وجاء بعنوان عريض «للمرة الأولى.. هؤلاء يتنافسون للحصول على لقب فخامة الرئيس».

تطورات الأحداث في السودان
ومن الشأن المحلي إلى العربي والدولي، ونطالع في الصفحة السادسة آخر تطورات الأحداث في السودان الشقيق، وتقريرًا يتضمن مهاجمة المعرضة السودانية لعبدالله حمدوك، وجاء بعنوان «انقلاب السودان ينتهي بـ اتفاق قصر مثير للجدل».

وفي الصفحة السابعة نقرأ ثلاثة موضوعات منها تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية يرصد الحالة الديمقراطية في دول العالم، وجاء بعنوان «ربع سكان العالم تحت حكم ديمقراطية متراجعة».. الأغرب أن الولايات المتحدة الأميركية حسب الوكالة الفرنسية انضمت إلى هذه القائمة.

تعديلات رواتب الموظفين
وإلى صفحات الاقتصاد ونطالع في صدر الصفحة الثامنة تقريرًا، بعنوان «قمة الطاقة تفتح الباب أمام توسيع نشاط الشركات الأجنبية في النفط الليبي». أما الصفحة التاسعة فيتصدرها تقرير مهم جدًا عن تعديلات رواتب الموظفين في الدولة، وجاء بعنوان «رسميًا.. رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارًا.. و20 ألفًا لرئيس الدولة».

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وبعد أن نطالع مقالات عدة في صفحتي الرأي، نقرأ في صفحة الثقافة موضوعات متنوعة، تتصدرها تغطية لرحيل أحد صناع البهجة الأديب والفنان التشكيلي الليبي رضوان أبوشويشة، وتتضمن بعض تصريحاته قبل وفاته، وجاءت بعنوان «وداعا رضوان أبوشويشة..فاكهة المواسم الأربعة في مذاق الثقافة الليبية».

وإلى صفحة الفن التي ضمت عدة تقارير وتصريحات منها تصريح مدير مهرجان كان العالمي تيري فريمو، الذي سيتم تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي السينمائي في دورته 43 التي تنطلق غدا الجمعة.

انطلاق نسخة كأس العرب
في الرياضة، نطالع في صدر الصفحة الرابعة عشرة تقريرًا حول انطلاق نسخة كأس العرب لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، والتي فشل المنتخب الوطني الليبي في التأهل إلى نهائياتها، وجاء بعنوان «المنتخب الوطني صاحب الفوز الأكبر في تاريخ كأس العرب».

أما الصفحة الخامسة عشرة، فيتصدرها تقرير موسع عن نتائج الجولة الأولى لمنافسات دوري كرة القدم الليبي، وجاء بعنوان «أسبوع حافل بالأهداف والأحداث في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز».

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