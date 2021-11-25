وزارة الصحة تدشن منظومة إلكترونية للعلاج بالداخل والخارج

وزير الصحة علي الزناتي. (وزارة الصحة)

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، اليوم الخميس، تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة وتنفيذ إجراءات العلاج بالداخل والخارج للمواطنين.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المنظومة الإلكترونية ستتيح لكل المواطنين استكمال الإجراءات والحصول على تكليفات العلاج في الداخل والخارج بشكل إلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة من المواطنين للحصول على العلاج عبر المنظومة الإلكترونية هي: تقرير طبي معتمد من مركز طبي مرجعي، وصورة ضوئية من جواز السفر، وصورة من شهادة الرقم الوطني.