مندوبة أيرلندا بالأمم المتحدة تطالب القبض على سيف الإسلام القذافي

طالبت مندوبة أيرلندا لدى الأمم المتحدة بـ«القبض على سيف الإسلام القذافي»، داعية مجلس الأمن إلى «ضرورة تقديم الدعم المالي للمحكمة الجنائية الدولية».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مساء اليوم الإثنين، حول الوضع في ليبيا.

وقالت مندوبة أيرلندا إن هناك إنجازات تحققت «بشق الأنفس» في ليبيا مثل وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم والنتائج التي تحقق على مسار التسوية في هذا البلد.

وأضافت أن «العفو عن المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في ليبيا أمر لا يتماشى مع معايير العدالة المتفق عليها دوليًا»، منددة بـ«الجرائم المرتكبة بحق المهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية».

وأعربت عن قلقها عن المعلومات بشأن العنف الجنساني ضد المرأة في ليبيا، موضحة أن عمل المحكمة الجنائية الدولية مكمل لعمل المنظمات الدولية من أجل محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في ليبيا.

وأكدت أن بلادها تدعم جهود المحكمة الدولية لإخضاع مرتكبي الجرائم للمساءلة لضمان عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، مؤكدة أن «المساءلة عن الفظائع يمكن أن تساهم في تحقيق المصالحة والسلام في ليبيا».