«النهر الصناعي»: ربط 7 مواقع بمسارات النهر على المنظومة

ختام أعمال برمجة وتركيب ثلاث منظومات بالنهر الصناعي, (النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، ربط 7 مواقع بمسارات النهر، على المنظومة.

ولفت الجهاز في بيان اليوم، إلى اختتام أعمال برمجة وتركيب ثلاث منظومات بقسم تخطيط التشغيل والصيانة بمنظومة السرير - سرت/ تازربو - بنغازي، وهي (منظومة تخطيط التشغيل، ومنظومة تخطيط الصيانة، ومنظومة التوثيق)، بالتعاون مع شركة CONCIEL المتخصصة في تنفيذ مثل هذه البرامج.

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وبحسب البيان، تندرج هذه الأعمال في إطار رفع الكفاءة الإنتاجية وتسهيل إجراءات العمل.