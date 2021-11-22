هنيدة محمد المهدي تقدم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية

المرشحة هنيدة محمد المهدي متحدثة بعد تقديم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدمت المرشحة هنيدة محمد المهدي، اليوم الإثنين، أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، لتكون المرشحة رقم 94، والمرأة الثانية التي تتقدم لخوض الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وتمنت المهدي، في كلمة لها عقب تقديم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية بثتها قناة «ليبيا الوطنية»، من كافة الأطراف والمرشحين للانتخابات الرئاسية القبول بنتيجة الانتخابات كدليل على حق الليبيين في المطالبة بالديمقراطية، مؤكدة أنه «لا صوت يعلو فوق صوت الصندوق»

وشددت المهدي على أن ليبيا في المرحلة المقبلة لن تكون إلا «دولة بناء وتغيير ومجد وحضارة»، و«أن الليبيين عازمون على الانطلاق نحو بناء ليبيا الجديدة دولة القانون والمؤسسات المدنية الديمقراطية الموحدة ذات السيادة».