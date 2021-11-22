حسن طاطاناكي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

رجل الأعمال حسن طاطاناكي متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدم رجل الأعمال حسن صلاح الدين علي طاطاناكي، اليوم الإثنين، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليصبح المرشح رقم 92 في الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال طاطاناكي، في كلمة عقب تقديم أوراق ترشحه بثتها قناة «ليبيا الوطنية»، إن هذا اليوم تاريخي لليبيا وهي خطوة للأمام لتحقيق وحدة ليبيا وبنائها من جديد.

وتمنى طاطاناكي أن تحقق هذه المرحلة عبر العملية الديمقراطية استقرار وازدهار ليبيا، مشددًا على ضرورة مشاركة المواطنين الفعالة واختيار الأصلح لتحمل المسؤولية في إدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة.