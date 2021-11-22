ضو المنصوري يقدم أوراق ترشحه للرئاسة

ضو المنصوري عون، خلال تقدمه بأوراق ترشحه للرئاسة في طرابلس، 22 نوفمبر 2021، (الإنترنت)

قدَّم المحامي وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري عون، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وسلَّم عون أوراق ترشُّحه في مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس، صباح اليوم الإثنين، حسب صفحة قناة «ليبيا تنتخب»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال المنصوري، في كلمة بعد استكماله الإجراءات: «اليوم قطعنا الخطوة الأولى نحو الدولة المدنية التي تحفظ الحقوق والحريات، وتضمن بناء مصالحة بين أبناء الشعب الليبي، وتحقق العدالة لكل من ناله ظلم على مدى الفترة الانتقالية الماضية».

وأضاف أن «الديمقراطية هي الطريق الوحيد نحو الدولة، والسمو على كل الخلافات».

وفي الثاني من أغسطس الماضي، أعلن المنصوري نيته الترشُّح للرئاسة، قائلاً إنه سينفذ «برنامجًا متكاملاً يقوم على ضمان هيبة الدولة ووحدة أراضيها وقيام دولة القانون والمؤسسات». ووعد بالعمل على «إنهاء أي وجود عسكري لقوات أجنبية» في البلاد، وصناعة علاقات دولية مبنية على الاحترام وتحقيق المصالح المشتركة.