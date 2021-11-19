شباب متطوعون يصلحون طريق الجغبوب - طبرق

شبان متطوعون يقومون بترميم طريق الجغبوب طبرق. (الإنترنت)

بدأ عدد من الشباب المتطوعين من واحة الجغبوب في تنفيذ عملية ترميم للطريق الرابط ما بين الواحة ومدينة طبرق، بسبب تهالك الطريق وتصدعه، ما أدى إلى حوادث سير تُهدِّد سلامة مستخدمي الطريق.

وقال أحد الشباب المتطوعين في حديث إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن مجموعة من شباب وأهالي واحة الجغبوب تنادوا لحملة تطوعيّة لترميم الطريق المؤدي إلى مدينة طبرق، ووضعوا خطة لتقسيم العمل على مراحل.

وأوضح المصدر أن خطة العمل تبدأ بمعالجة الطريق بداية من مدخل الجغبوب حتى الوصول إلى المسافة 135 كيلومترًا على الطريق، مؤكدًا أن العمل يجري «بمجهودات ذاتية».

وناشد المصدر أهالي الجغبوب وجميع مدن ليبيا مد يد العون والمساهمة معهم في العمل التطوعي الذي يهدف إلى إنقاذ حياة الكثيرين من أبناء طبرق والجغبوب.

شبان متطوعون يقومون بترميم طريق الجغبوب طبرق. (الإنترنت)

شبان متطوعون يقومون بترميم طريق الجغبوب طبرق. (الإنترنت)