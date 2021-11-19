«تسييري طبرق» يوضح أسباب تكدس القمامة بشوارع المدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 05:14 مساء
تكدس القمامة في شوارع طبرق, (الإنترنت)

كشف رئيس المجلس التسييري طبرق، فرج بوالخطابية، أسباب تكدس القمامة في شوارع المدينة، مؤكدًا أن ذلك بسبب إغلاق المكب.

وقال مكتب الإعلام بالمجلس التسييري طبرق، إن أحد المواطنين القاطنين بمنطقة مكب القمامة، هو من أغلق المكب، للمطالبة ببقية مبالغ مديونية له على أرض المكب.

وأضاف المكتب أن الدولة دفعت قيمة الأرض المقام عليها المكب لأصحاب الأرض في السابق، مضيفًا أن المبالغ المتبقية خاصة بملحقات المكب، وهي قيد الإجراءات لدى وزارة الحكم المحلي وتشمل إجراءات داخلية في طريقها للتنفيذ.

وتابع أن عميد البلدية خاطب في زيارته الأخيرة إلى طرابلس، رئاسة الوزراء ووزارة الحكم المحلي، والتي تعاونت على وجه السرعة، فيما أُحيلت الإجراءات إلى المالية لدفع المتبقي خلال الأيام المقبلة، «وأوضحنا ذلك لملاك الأرض».

وذكر المكتب أن عميد بلدية طبرق أكد أن المسؤولية لا تقع على البلدية، مطالبًا الجهات المسؤولة والأطراف التي أغلقت المكب بسرعة إنهاء الإجراءات المالية، وفتح المكب حتى لا تتكدس القمامة وتتسبب في أمراض «نحن في غنى عنها».

تكدس القمامة في شوارع طبرق, (الإنترنت)
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