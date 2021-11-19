نشرة الصيد البحري (الجمعة 19 نوفمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 01:42 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، غدًا السبت، على سرت، فيما يكون هادئًا إلى قليل الاضطراب على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس أجدير  إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على زوارة ومتفرقة اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
- الرياح شمالية شرقية إلى بحرية سرعتها بين 5 و15 عقدة .
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب يوم الغد على سرت.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية
- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر .

الساحل من  الخليج إلى  طبرق:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على الساحل الممتد من المرج إلى أقصى الساحل الشرقي قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية
- الرياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و2.50 متر.
- البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة إلى رديئة أثناء سقوط الأمطار مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على ساحل رأس لانوف.

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