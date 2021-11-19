حالة الطقس المتوقعة (الجمعة 19 نوفمبر 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، اليوم الجمعة، على بعض مناطق شمال ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة من مساء هذا اليوم خاصة على (القريات مزدة- مناطق جبل نفوسة- ترهونة وبني وليد والساحل من الخمس إلى مصراته) مع احتمال ظهور ضباب على جبل نفوسة هذه الليلة وصباح الغد.

- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتتراجع من يوم الغد على غالب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على المنطقة من بنغازي إلى طبرق.

- الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول تدريجيًا من مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية،على غالب المناطق وتسجل تراجعًا تدريجيًا من بعد ظهر يوم الغد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على غدامس وبعض المناطق المجاورة لها.

- الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة إلى معتدلة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية ولا تتجاوز 22 درجة على غدامس.