حالة الطقس المتوقعة (الجمعة 19 نوفمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 09:52 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، اليوم الجمعة، على بعض مناطق شمال ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة من مساء هذا اليوم خاصة على (القريات مزدة- مناطق جبل نفوسة- ترهونة وبني وليد والساحل من الخمس إلى مصراته) مع احتمال ظهور ضباب على جبل نفوسة هذه الليلة وصباح الغد.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتتراجع من يوم الغد على غالب المناطق. 

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على المنطقة من بنغازي إلى طبرق.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول تدريجيًا من مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية،على غالب المناطق وتسجل تراجعًا تدريجيًا من بعد ظهر يوم الغد. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على غدامس وبعض المناطق المجاورة لها. 
- الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة إلى معتدلة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية ولا تتجاوز 22 درجة على غدامس. 

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
- الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أبل» تتيح لمستخدميها فرصة تصليح أجهزتهم بأنفسهم
علوم وتكنولوجيا
5 ضربات تفسد رحلة «فرسان المتوسط» إلى قطر
رياضة محلية
«الداخلية»: فقدان صياد من طرابلس في عرض البحر
ليبيا
«فايزر» ستبيع 10 ملايين علاج من عقارها المضاد لـ«كورونا» إلى الولايات المتحدة
دولى
«تويتر» يقفل حسابا باسم «سيف الإسلام معمر القذافي» بعد «انتهاكه قوانين الموقع»
ليبيا
كاركاتير خيري - «صندوق العجائب» للانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
الدبيبة: السلطات البلجيكية تحاول مجددا الاستيلاء على أموال الليبيين لديها
ليبيا
«وال» تهدي نورلاند و«كونغرس» كتاب «ملحمة نيكسون» للكاتب أبوالقاسم راجح
ليبيا
مجلس الدولة يستنكر استمرار دعم المجتمع الدولي لإقامة انتخابات «غير دستورية»
ليبيا
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت
ليبيا
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف أحدث منافس لسيارات Golf