الدبيبة يقدم إقرار الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يستقبل بمكتبه رئيس حكومة الوحدة الوطنية. الخميس، 18 نوفمبر 2021 (صفحة الهيئة على فيسبوك)

قدّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إقرار الذمة المالية الخاص به وبأفراد أسرته، إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في إجراء على ما يبدو مرتبط بنيّته الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأفاد حساب الهيئة على موقع «فيسبوك»، بأن رئيسها نعمان الشيخ استقبل بمكتبه صباح اليوم، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وبالإضافة إلى تعبئة نماذج إقرار الذمة، تناول اللقاء «مناقشة ومتابعة بعض الملفات والقضايا، وكذلك عرض العراقيل التي تواجه عمل الهيئة»، وفق البيان.

- الدبيبة: قرار ترشحي للانتخابات بيد الشعب فقط

وأشار البيان إلى دعم رئيس الحكومة للهيئة و«ضرورة تذليل الصعاب من أجل أن تقوم بعملها على أكمل وجه وبحسب الإمكانيات المتاحة».

ويشترط قانون الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصّر داخل البلاد وخارجها.

والإثنين الماضي، قال الدبيبة أمام فعالية شبابية في طرابلس، إن قرار ترشحه للانتخابات المقبلة سيكون بيد الشعب فقط، مخاطبًا إياهم: «هل تريدونني أن أخوض هذه الانتخابات أم لا؟»، مضيفًا «أنتم من سأستشير، وفي اللحظة الحاسمة سوف أعلن موقفي من هذه الانتخابات».