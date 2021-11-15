الدبيبة: قرار ترشحي للانتخابات بيد الشعب فقط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 07:58 مساء
الدبيبة خلال مشاركته في فاعلية شبابية بطرابلس، 15 نوفمبر 2021 (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إن قرار ترشحه للانتخابات المقبلة سيكون بيد الشعب فقط.

جاء ذلك خلال كلمة للدبيبة على هامش الفعاليات الطلابية والشبابية في المدينة الرياضية بطرابلس.

وقال الدبيبة موجها كلامه إلى «الشباب والشعب الليبي»: «هل تريدونني أن أخوض هذه الانتخابات أم لا؟»، مضيفا «أنتم من سأستشير، وفي اللحظة الحاسمة سوف أعلن موقفي من هذه الانتخابات».

الدبيبة يوعد مجددا بقروض بناء سكن للشباب
وأعلن الدبيبة تفعيل برنامج إقراض للشباب، قائلاً إنه «سيتم منح الشباب قروضًا لبناء سكن، بالإضافة إلى توزيع أراضٍ بالمجان عليهم».

وشدد على أن «مشروعات الإسكان قائمة، ويوجد حاليًا 200 ألف وحدة سكانية. كل شاب لابد أن يكون عنده شقة محترمة وصحية».

وفي 12 أكتوبر، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة «ستبدأ العمل ببرنامجين للإقراض دون ربا».

وقال الدبيبة، إن الحكومة ستشكل لجنة للبدء في برنامج القروض عبر المصارف لكل الليبيين وليس فقط للشباب ودون ربا، بالإضافة إلى برنامج الإيجار التمويلي بضمان الحكومة.

وفي 12 أغسطس الماضي، أعلن الدبيبة، تخصيص مليار و700 مليون دينار قروضًا سكنية من خلال المصرف العقاري، مشددًا على ضرورة توفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة.

هل يترشح الدبيبة للانتخابات؟
وخلال مشاركته في مؤتمر باريس المعني بليبيا، الجمعة الماضي، قال الدبيبة إن مستعد لتسليم السلطة في حال أُجريت الانتخابات «بشكل نزيه وتوافقي».

وفي وقت سابق، أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح نية الدبيبة الترشح للانتخابات، في تراجع واضح لتعهده بالبقاء خارج التنافس على السلطة.

ورغم عدم إعلان نيته الترشح رسميا، إلا أن رئيس الحكومة قد أرسل مجموعة من الإشارات تدل على طموحه السياسي، وذلك منذ إطلاقه برامج تنموية ورفع أجور القطاع العام، وتخصيص هبات للمقبلين على الزواج وغيرها من التحفيزات كدليل على حملة انتخابية مسبقة.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الدبيبة أبلغ السايح بمعارضته المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، التي تلزم أي موظف مدني أو مرشح عسكري بترك منصبه في السلطة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تتوج بـ12 ميدالية في «مواي تاي» الأفريقي (صور)
رياضة محلية
البحرين أول دولة في العالم تجيز استخدام «إيفوشيلد» لعلاج «كورونا»
طب وصحة
إنريكي بعد الصعود بإسبانيا لكأس العالم: تخلصت من حمل ثقيل يزن 100 كيلوغرام
رياضة محلية
بالصور: الدبيبة يتفقد معهد الحرس البلدي في جنزور
ليبيا
تصفيات مونديال 2022: إسبانيا إلى النهائيات والسويد إلى الملحق مجددا
رياضة عالمية
450 اعتداء من المستوطنين على الفلسطينيين خلال عامين
عربى
فرانس برس: معارض كوبي يتحدى السلطة بمسيرة بمفرده في هافانا
دولى
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
وزير الخارجية السعودي: لا نرى فائدة من التعامل مع لبنان حاليا
عربى
12 ألف موسيقي يعزفون لإدخال فنزويلا «غينيس»
ثقافة وفن
كريستيانو وفاران سر مفاوضات «مانشستر يونايتد» مع زيدان لخلافة سولشار
رياضة عالمية
دراسة تكشف علاقة متلازمة تكيس المبايض بـ«السكري» لدى النساء
طب وصحة
كريستيانو يحمي فتاته الصغيرة من رجال الأمن.. وغرامة 2500 استرليني تنتظرها
رياضة عالمية
الرئاسة التركية ترفض تحميلها مسؤولية أزمة المهاجرين في بيلاروسيا
دولى
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
ألفيس يحكي قصة جنون إعادته إلى «برشلونة»
رياضة عالمية
نجاح «طالبان» في أفغانستان يمنح زخما لنظيرتها في باكستان
دولى
نتائج كبيرة للسويحلي في معسكره الخارجي بتركيا.. والوش لـ«بوابة الوسط»: توافرت كل...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جنوب أفريقيا تحذر ملكة جمالها من المشاركة بـ«ملكة جمال الكون» في إسرائيل