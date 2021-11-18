محادثات روسية - أفريقية بشأن الملف الليبي

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، حول الملف الليبي، والوضع بمنطقة الساحل في الصحراء الكبرى.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع فقي بموسكو إن علاقات روسيا مع الاتحاد الأفريقي «آخذة في التطور في مختلف المجالات» على النحو الذي أكدته القمة الأولى بين روسيا وأفريقيا في أكتوبر العام 2019 في سوتشي، وفق وكالة «تاس» الروسية.

وتابع: «نحن نتعاون عن كثب في مجموعة متنوعة من القضايا منذ ذلك الحين، ومؤخرًا شاركنا في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا».

وتناول الطرفان الوضع في ليبيا والساحل الأفريقي والسودان و«التهديد الإرهابي المستمر والمتفاقم من الجماعات المتطرفة المختلفة في القارة الأفريقية، إلى جانب تطوير التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والقرصنة والأشكال الأخرى من الجريمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات».