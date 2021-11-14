وفد عسكري روسي يصل إلى طرابلس ويلتقي رئيس الأركان

الحداد مع نائب القائد العام للقوات البرية الروسية الفريق أول آلكسي كيم، 14 نوفمبر 2021. (رئاسة الأركان الليبية)

وصل وفد من هيئة رئاسة الأركان الروسية برئاسة الفريق أول آلكسي كيم، نائب القائد العام للقوات البرية الروسية، رفقة عدد من القيادات بالجيش الروسي إلى طرابلس يوم الأربعاء الماضي.

واستقبل الوفد الروسي، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، بحضور رؤساء الأركان وعدد من القيادات العسكرية بالجيش الليبي، وفق بيان لـ«رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي» اليوم.

وبحسب البيان، أكد رئيس الوفد الروسي، أنهم «جاؤوا إلى طرابلس من أجل تجديد العلاقات وتطويرها، واستعدادهم للعمل على دعم الجيش الليبي، وتقديم خبرتهم في بناء الجيوش».

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فيما شدد الحداد على «عمق العلاقات بين البلدين»، مشيرًا إلى «دور المؤسسة العسكرية الروسية في تأهيل أفراد الجيش الليبي سابقًا»، قائلًا: «نتطلع إلى أن تلعب روسيا دورًا مهمًّا في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية».

وأوضح البيان أن اللقاء جاء في إطار اهتمام الحداد «بالتواصل مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية من أجل دعم المؤسسة العسكرية».

الحداد مع الوفد الروسي، 14 نوفمبر 2021. (رئاسة الأركان الليبية)

الحداد مع الوفد الروسي، 14 نوفمبر 2021. (رئاسة الأركان الليبية)