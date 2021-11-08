لقاء الحداد مع رئيس أركان الجيش الجزائري.. رفض للأجندات الأجنبية وتنسيق بالحدود الجنوبية

لقاء رئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة والفريق محمد الحداد، الإثنين 8 أكتوبر 2021. (وزارة الدفاع الجزائرية)

أعرب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة عن مساندة الجزائر المساعي الحثيثة لحل الأزمة الليبية، ولم شمل الفرقاء بعيداً عن كل التجاذبات والأجندات الأجنبية.

واستقبل الفريق شنقريحة، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد علي الحداد، اليوم الإثنين، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي وفق وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها.

تعزيز علاقات التعاون العسكري وتأمين الحدود الجنوبية بين ليبيا والجزائر

ولدى تطرقهما إلى السياق الأمني الإقليمي، أكد الطرفان ضرورة تنسيق الجهود من أجل رفع التحديات الأمنية المستجدة، لاسيما على مستوى الحدود الجنوبية المشتركة، بالإضافة إلى التنسيق، لإيجاد السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري، كما تبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وشدد شنقريحة على دعم وتضامن الشعب الجزائري مع نظيره الليبي، وذلك منذ بداية الأزمة سنة 2011، معربًا عن مساندة بلده «للمساعي الصادقة والحثيثة لحل هذه الأزمة، ولَم شمل الفرقاء الليبيين بعيدًا عن كل التجاذبات والأجندات الأجنبية».

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يرى شنقريحة أن موقفهم «نابع من عمق العلاقات التاريخية العريقة التي تربط الشعبين، لاسيما إبان ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة».

واستذكر العسكري الجزائري المساندة التي قدمها الأشقاء الليبيون للمجاهدين، إذ لم يتخلفوا عن تقديم الدعم اللازم والسند الثابت لقضية الثورة، في إشارة إلى معركة «إيسين»، التي ساند خلالها الشعب الليبي الثوار الجزائريين ضد قوات الاستعمار الفرنسي الغاشم.

شنقريحة يأمل استعادة ليبيا دورها الإيجابي قريبًا

وعبر رئيس أركان الجيش الجزائري عن أمله في أن تستعيد ليبيا دورها الإيجابي في المنطقة وفي القارة الأفريقية في المستقبل القريب، من خلال التعجيل بالخروج من الأزمة التي تشهدها.

واستطرد السعيد شنقريحة يقول: «لقد كانت ليبيا، إلى وقت قريب، تلعب دورًا مهمًّا في حل النزاعات وتقريب وجهات النظر بين دول القارة الأفريقية. والتشجيع على إحداث مؤسسات أفريقية بإمكانها توفير كافة موجبات التنمية والرخاء والرقي لشعوبها. وتحرص على إرساء موجبات الأمن والاستقرار في بلدان هذه القارة وفي غيرها. وهو الدور الإيجابي الذي نأمل أن تستعيده ليبيا في المستقبل القريب».

وفي هذا السياق استعجل ضرورة الخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا، حتى يتسنى لها استعادة دورها كفاعل أساسي في إعادة إرساء السلم والاستقرار في فضائنا الإقليمي والمتوسطي المشترك.

الحداد يشيد بدور الجزائر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، عن امتنان الشعب الليبي للجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وتوحيد الصف الداخلي الليبي.

يشار أن زيارة الحداد إلى الجزائر التي رافق خلالها عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، تعد الأولى من نوعها في وقت كثف جيشها خلال الأشهر الأخيرة مناوراته قرب الحدود مع ليبيا.

ومطلع يوليو الماضي أجرى شنقريحة مناورات عسكرية، عقب تحركات من قبل قوات القيادة العامة، وحذر قائد أركان الجيش الجزائري فيها من وصفهم بـ«المعتوهين والمغامرين« من المساس ببلاده.

وفي وقت سابق من يونيو الجاري، كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن بلاده كانت مستعدة «للتدخل بصفة أو بأخرى« في ليبيا المجاورة، لوقف تقدم قوات المشير خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس في 2019.