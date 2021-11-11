بالصور: باحثو مركز مكافحة الأمراض يتقصون عن البعوض الناقل للملاريا في سوكنة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 08:48 مساء
باحثون أثناء التقصي عن نواقل مرض الملاريا في سوكنة. (مركز مكافحة الأمراض)

قام فنيو المختبرات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتحليل العينات المجّمعة من الزيارة الميدانية لمدينة سوكنة لمواصلة التقصي عن وجود البعوض الناقل لمرض الملاريا بالمنطقة.

وقال المركز في بيان اليوم الخميس إن عملية تصنيف الأنواع تجرى بمختبر أبحاث الطفيليات بالمركز وذلك من قبل باحثين مختصين في مجال تصنيف نواقل الأمراض.

- السائح يزور المصاب بالملاريا في مستشفى طرابلس المركزي

مسح للكشف عن إصابات الملاريا بين السكان
والجمعة الماضي، أعلن مدير عام مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح إرسال أحد الفرق الخاصة بالتحقيق الوبائي إلى الجفرة وسوكنة وسبها، وجميع المدن التي رُصدت فيها حالات إصابة بمرض «الملاريا»؛ وذلك لمسح البرك والمستنقعات.

وقال السائح إن الفريق سيتولى معرفة هل البعوض الناقل للمرض موجود في تلك المناطق أم لا، ثم سيجري مسحًا للكشف عن الإصابات بين السكان، والوصول إلى أي شخص لديه أعراض.

وأوضح أن البعوض الناقل للمرض يحتاج مكانًا رطبًا، فيه مياه عذبة، ولا يتحمل درجات الحرارة، منبهًا إلى أنّ الملاريا لا تنتقل بلسعة البعوضة فقط، بل حتى عبر نقل الدم من شخص مصاب إلى آخر.

باحثون أثناء التقصي عن نواقل مرض الملاريا في سوكنة. (مركز مكافحة الأمراض)
أثناء التقصي عن نواقل مرض الملاريا في سوكنة. (مركز مكافحة الأمراض)
باحثون أثناء التقصي عن نواقل مرض الملاريا في سوكنة. (مركز مكافحة الأمراض)
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