السائح يزور المصاب بالملاريا في مستشفى طرابلس المركزي

المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: فيسبوك)

زار فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض برئاسة مديره العام د. حيدر السائح، اليوم السبت، السيد فتحي المصاب بالملاريا الذي جرى إيواؤه بقسم العناية الفائقة في مستشفى طرابلس المركزي للاطمئنان على صحته.

وأوضح بيان صادر عن المركز، أن «السيد فتحي مقيم في بلدية الجفرة تعرض لوعكة صحية قبل 10 أيام تقريبًا، وجرى تشخيصه في مصراتة بأنه مصاب بالملاريا»، مشيرًا إلى «نقله من عيادة خاصة في مصراتة إلى عيادة خاصة أخرى في طرابلس وبعدها إلى مستشفى طرابلس المركزي».

وأرسل المركز الفرق الخاصة بالتحقيق الوبائي، لمسح المناطق المشتبه بها، لمعرفة هل البعوضة موجودة أو لا، وبعدها يجري مسحًا لبعض السكان أو أي شخص لديه أعراض للاطمئنان والتشخيص المبكر، وفق البيان.

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وبيَّن المركز أن «البعوضة تحتاج إلى مكان رطب به مياه عذبة، ولا تتحمل درجات الحرارة»، لكنه أشار إلى أن «الملاريا لا تنتقل بلسعة البعوضة فقط؛ بل حتى من شخص مصاب يلوث دم شخص غير مصاب والإبر والأشياء الحادة وهذا ما حدث في الأغلب للسيد فتحي لأنه لم يسافر قط».

ومن المقرر أن يحقق الفريق في كل الأمور ومسح البرك والمستنقعات إن وجدت في «الجفرة وسوكنة وسبها وكل المدن التي رُصدت فيها حالات ملاريا».

