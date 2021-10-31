44 بلدية بالجبل والساحل الغربي تقدم 4 مطالب للحكومة

اجتماع موسع عُقِد بمدينة جادو الجديدة، حضره 44 عميد بلدية على مستوى بلديات الجبل والساحل الغربي (الإنترنت)

حدَّدت 44 بلدية بالجبل والساحل الغربي، الأحد، 4 مطالب رئيسية من الحكومة، تتعلق بالخدمات العامة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية بنطاق مناطقهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقِد بمدينة جادو الجديدة، حضره 44 عميد بلدية على مستوى بلديات الجبل والساحل الغربي، وجرى خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي ستُرفع توصياته للاجتماع المزمع عقده غدًا الإثنين مع عمداء بلديات ليبيا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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والمطالب الأربعة تتمثل أولًا في التأكيد على ضرورة وسرعة حل مشكلة المياه بالجبل والساحل، وثانيًا؛ التأكيد على حل مشكلة الطرق وصيانتها وثالثاً؛ حل مشكلة وادي الأثل.

أما المطلب الرابع؛ فيتمثل في التوجه لمشروع التكامل الاقتصادي والتنمية المكانية وفتح آفاق الاستثمار للشباب، ثم التأكيد على كل ما يتعلق بحل الإشكاليات بالبلديات مع وزارة الحكم المحلي.

اجتماع موسع عُقِد بمدينة جادو الجديدة، حضره 44 عميد بلدية على مستوى بلديات الجبل والساحل الغربي (الإنترنت)

اجتماع موسع عُقِد بمدينة جادو الجديدة، حضره 44 عميد بلدية على مستوى بلديات الجبل والساحل الغربي (الإنترنت)