القبض على شخص ينتحل صفة رجل أمن بمسدس أطفال (صورة)

شخص جرى توقيفه بتهمة انتحال صفة رجل أمن بمسدس أطفال (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، القبض على شخص ينتحل صفـة رجل أمن بمسدس أطفال، وفق منشور لها على صفحتها في «فيسبوك».

وقالت مديرية الأمن إن أعضاء التحري بمركز شرطة الهضبة ألقوا القبض، أمس السبت، على المدعو (ف. م. س) وهو متلبس بمسدس بلاستيك وينتحل صفة رجل أمن.

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وأشارت إلى أن المتهم كان «يقوم بالسرقة بالإكراه من العمالة الوافدة بداخل منازلهم»، لافتة إلى أنه جرى استرجاع المسروقات واعترف الجاني بما نُسِب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

مسدس أطفال (بلاستيكي) بحوزة شخص جرى توقيفه بتهمة انتحال صفة رجل أمن (مديرية أمن طرابلس)