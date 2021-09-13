القبض على متهمين يسرقون المحلات في القره بوللي بمساعدة والدتهم المسنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 06:43 مساء
جانب من المسروقات التي ضبطت مع المتهمين بسرقة المحلات في القره بوللي (وزارة الداخلية).

ألقت قوة دعم مديرية القره بوللي القبض على تشكيل عصابي يقوم بسرقة المحلات التجارية والصناعية بالمنطقة، باستغلال والدتهم المسنة وذلك لإيهام الضحايا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الإثنين، إن عملية ضبط التشكيل جرت بالتعاون مع مديرية أمن ترهونة، مشيرة إلى سرقة التشكيل عدة محال لصناعة الأبواب والنوافذ وورشة حدادة ومحال لبيع المواد الغدائية.

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وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بقيامهم بالسرقات واستغلال امرأة كبيرة في السن بالركوب معهم بالمركبات التي تقوم بنقل المسروقات، وذلك للتمويه وإبعاد الشبهة.

ومن خلال التحقيقات تبين أن المرأة والدتهم، وتساعدهم في نقل وبيع المسروقات في المدن المجاورة؛ فيما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أحد المتهمين بسرقة المحلات في القره بوللي (وزارة الداخلية).
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